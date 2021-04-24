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RTL: новейшее российское оружие напугало американских генералов

Армия
RTL: новейшее российское оружие напугало американских генералов
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Париж, 24 апреля. Поступающее в российскую армию новое вооружение вызывает серьезный испуг в рядах американских военных, пишут французские эксперты.

Россия намерена продолжать курс на перевооружение своей армии современными образцами вооружений, чтобы и дальше отстаивать свои национальные интересы. Об этом пишут эксперты французского издания RTL, замечая, что Москва восстанавливает имидж российской мощи в глазах всего мира. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

«Стратегия, применяемая Путиным с целью повлиять на геополитическую ситуацию, предполагает модернизацию военно-ударных сил страны, в частности ядерного потенциала», — рассказали авторы статьи.

Среди огромного массива поступающего в Вооруженные силы России оружия аналитики выделяют гиперзвуковые ракеты «Циркон», восьмикратно превышающие скорость звука. Также большое внимание к себе привлекают беспилотные подводные комплексы «Посейдон», разработка которых уже близится к концу. Именно перспектива доработки данного аппарата не без причины пугает американских генералов, поскольку это оружие способно вызывать огромные ядерные цунами, опустошающие и делающие непригодными для жизни береговые линии протяженностью в десятки километров.

Кроме поставки новых вооружений Кремль тратит огромные силы на модернизацию военных баз в Арктике. Это связано с активным экономическим освоением Россией северного побережья страны, в частности с развитием Северного морского пути. Этот коридор связывает Европу и Азию и является прямым конкурентом Суэцкого канала.

Ранее сообщалось, что перевооружение российского подводного флота привлекает повышенное внимание американского военного сообщества.

вс рф перевооружение rtl
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