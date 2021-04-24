Врачам в Тюмени удалось спасти пациентку с разрывом двух аневризм мозга

Тюмень, 24 апреля. Врачи ОКБ №2 прооперировали пациентку, у которой зафиксировали разрывы двух аневризм головного мозга. Операцию проводили впервые.

Женщина попала в областную клиническую больницу №2 с подозрением на аневризму сосудов. Ее направили на лечение в поликлинику, куда она пришла с жалобами на рвоту и головную боль. При дополнительном обследовании выяснилось, что у женщины разорвались уже две аневризмы.

Ее немедленно направили на операцию для купирования разрывов. Подобная ситуация является достаточно редкой. Хирурги наложили пациентке две клипсы на поврежденные места. Операция, которую проводили впервые, прошла успешно.

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