Генетические изменения у некоторых мужчин могут говорить об опасном заболевании

Манчерстер, 24 апреля. Синдром VEXAS, открытый в 2020 году, встречается значительно чаще, чем предполагалось ранее, считают ученые из Университета Лидса.

Редкое заболевание характерно для мужчин старше 50 лет и способно привести к летальному исходу. Врачи разработали тест, с помощью которого можно определить болезнь, и сейчас хотят обследовать максимальное количество людей для понимания статистики по данной болезни.

Опасный недуг открыли в Великобритании в 2020 году. К его симптомам относятся лихорадка, высыпания и поражения костного мозга. Команда из 13 ученых из Лидса, Халла, Йорка и США изучили образцы ДНК, чтобы понять распространенность генетических мутаций. В результате был выявлен способ, которым мутации генов могут вызывать VEXAS, что может говорить о более широком распространении заболевания. Ученые планируют продолжить исследование с целью установить все возможные причины этого недуга.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова развенчала миф о веснушках только у рыжих людей. Она отметила, что эта особенность продиктована генетикой человека.