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Аналитик Юшков объяснил причины провала газового проекта GIPL

Экономика
Аналитик Юшков объяснил причины провала газового проекта GIPL
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 24 апреля. Реализация польско-литовского газопровода GIPL почти завершена. Но возникают вопросы, смогут ли страны договориться между собой о порядке перетока газа по интерконнектору.

Варшава и Вильнюс, по всей видимости, пытаются обмануть друг друга. Каждая сторона считает, что после окончания строительства газопровода будет использовать свой СПГ-терминал для поставок соседу, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Однако основная проблема состоит в том, что сосед в продукте не нуждается.

Эксперт допустил, что если трубопровод GIPL и будет использоваться, то в минимальных объемах. В таком случае он будет убыточным, а значит, шансы на то, что он когда-либо окупиться, очень маленькие.

«То есть это проект ради проекта, и нигде – ни в Польше, ни в Литве – он не нужен», — заявил Юшков порталу Baltnews.

Кроме того, пока непонятно, какой газ будет прокачиваться по газопроводу, особенно с учетом того факта, что поставки по польско-литовской магистрали можно реализовывать в обе стороны. Юшков уверен, что Варшава и Вильнюс будут стараться использовать перекачку ресурса в пользу своей заинтересованности.

Аналитик ФНЭБ ранее объяснил смысл провокаций со стороны Польши в районе прокладки газопровода «Северный поток — 2».

польша газ газопровод литва юшков GIPL
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