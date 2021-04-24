Врач оценил необходимость отказа от физических нагрузок после COVID-19

Москва, 24 апреля. Отказываться от физических нагрузок после перенесенного коронавируса не стоит, однако важно не перегружать себя, особенно если последствия инфекции еще дают о себе знать.

Минимальная необходимая нагрузка для человека составляет 30 минут аэробных занятий в день. Об этом рассказал фармаколог, специалист по лечению коронавируса в домашних условиях Родион Осешнюк.

«Физкультура должна обязательно присутствовать в жизни каждого человека», — подчеркнул специалист в беседе с Пятым каналом.

В получасовую разминку можно включить быструю ходьбу, неинтенсивный бег, упражнения на велотренажере или плавание. Также любые дачные работы на свежем воздухе только приветствуется у переболевших COVID-19, добавил Осешнюк.

Тем более что они сопровождаются неинтенсивной инсоляцией, то есть дополнительно человек получает облучение солнечным светом. В результате организм вырабатывает витамин D.

Ранее россиянам назвали простой способ вернуть обоняние после коронавируса. В этом помогут специальные упражнения.