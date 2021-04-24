Проценты по банковским депозитам могут начать расти в России

Москва, 24 апреля. Центральный банк России увеличил прогноз по инфляции до 4,7–5,2% и поднял ключевую ставку с 4,5% до 5%. Последствия этого решения оценил финансовый аналитик Алексей Коренев.

Действия регулятора могут привести к тому, что проценты по вкладам в банках повысятся, цитирует эксперт ФБА «Экономика сегодня». Коренев полагает, что кредитные организации будут увеличивать ставки по депозитам. По его мнению, наиболее значительное увеличение коснется самых популярных вкладов сроком не более года.

«Депозиты являются фондированием ресурса, который банки могут размещать в активы. Отток вкладчиков, наблюдавшийся в течение всего 2020 года, сильно ударил по финансовым организациям», — считает Коренев.

Чтобы вернуть деньги на депозиты, банки в России вынуждены создавать более привлекательные и выгодные условия для вкладчиков. В этом смысле небольшие организации иногда могут заинтересовать даже в большей степени, чем крупные.