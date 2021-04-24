Плавающий труп сторожа нашли в озере под Рязанью

Рязань, 24 апреля. Бездыханное тело мужчины нашли в одном из частных прудов в поселке Зеркальные Пруды Сараевского района. Следов насильственной смерти на трупе следователи не обнаружили.

По предварительной версии, погибший работал охранником на водоеме. При каких обстоятельствах он умер, пока не установлено.

Известно, что он заступил на ночное дежурство, а на утро мужчину нашли мертвым. По факту происшествия назначена доследственная проверка. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее похожее происшествие было зафиксировано в Петербурге. Разложившийся труп в водорослях и земле обнаружили в реке Красненькая при очистке у правого берега, сообщал ФАН.