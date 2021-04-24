СК возбудил дело после массового отравления детей в бассейне под Пензой

Пенза, 24 апреля. Следственный комитет Пензы начал расследование уголовного дела после того, как юные посетители бассейна получили острое отравление после занятий.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначены экспертизы, позволяющие установить все обстоятельства инцидента. Также проверку начала региональная прокуратура.

Инцидент, как ранее сообщал ФАН, произошел в бассейне «Волна» в городе Нижний Ломов. Там 18 детей получили отравление во время групповых занятий. Тренер почувствовал запах хлора и решил вызвать медиков. В результате в больницу в областном центре были доставлены семеро детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные дети госпитализированы в другое медучреждение.