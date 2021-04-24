В бундестаге исключили вероятность вступления Украины в НАТО

Берлин, 24 апреля. Присутствие Украины в рядах НАТО нереалистично, заявила кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бэрбок в интервью СМИ.

Относительно возможности поставок вооружения на Украину, она призвала не торопиться с подобными шагами. Целесообразнее будет оказывать поддержку Киеву в плане разминирования опасной территории. Бэрбок является сопредседателем «Союза-90» и немецкой партии «зеленых», также она избрана в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ на предстоящих выборах в бундестаг.

Политик высказалась за усиление общих оборонных способностей стран Евросоюза. Несмотря на серьезные расходы, итоговая эффективность все равно находится на недостаточно высоком уровне из-за дублирования, подчеркнула Бэрбок.

Согласно данным социологического опроса, менее половины граждан Украины поддерживают вступление страны в состав Североатлантического альянса. В то же время 37% опрошенных не верят, что в ближайшие годы Киеву удастся добиться какого-либо прогресса по данному вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский некоторое время назад заявил, что членство в НАТО является единственным способом остановить эскалацию в Донбассе. Украинский посол в Германии Андрей Мельник сообщил, что если Альянс откажет Украине, то Киеву «для защиты» потребуется ядерное вооружение.

Украина пытается добиться от Евросоюза военной помощи, обращаясь к разным странам. Так, например, Киев направил запрос на закупку подержанных корветов и других средств для «защиты Черноморского побережья».