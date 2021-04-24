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Европейский союз увеличит присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 20:22
Весь мир
Европейский союз увеличит присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Федеральное агентство новостей  / 

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о новой стратегии ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, отмене Австралией двух соглашений с Китаем, подписанных в рамках инициативы «Один пояс — один путь», поисках пропавшей подводной лодки в Индонезии, переброске самолетов и кораблей Филиппин на фоне продолжающегося противостояния с Пекином в Южно-Китайском море и первом саммите лидеров АСЕАН по урегулированию ситуации в Мьянме.

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)

Европейский союз намерен усилить свое присутствие в Азии. 19 апреля главы МИД государств-членов приняли 10-страничную «Стратегию сотрудничества ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе».

Европа рассчитывает «усилить стратегическую направленность, присутствие и деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе... на основе продвижения демократии, верховенства закона, прав человека и международного права».

Более подробно европейский план будет изложен в сентябре. Предполагается, что программа подразумевает активную дипломатическую позицию Евросоюза по вопросам Индо-Тихоокеанского региона, для чего необходимо увеличение соответствующего дипперсонала, рост инвестиций ЕС и, возможно, расширение сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, включая отправку кораблей в Южно-Китайское море (ЮКМ) и взаимодействие с Тайванем.

Ранее Франция, Германия, Нидерланды, а также покинувшая недавно ЕС Великобритания уже приняли собственные стратегические документы в отношении Индо-Тихоокеанского региона и первыми наметили пути углубления связей с такими странами, как Индия, Япония и Австралия.

Несмотря на то, что европейские дипломаты отрицают антикитайский характер документа, в котором КНР прямо не упоминается, основные формулировки поддерживают позицию Соединенных Штатов при президенте Джо Байдене с его подходом к сдерживанию растущего влияния Китая в регионе.

20 апреля министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута заявила, что стране будет «неудобно» расширять роль разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), в который также входят Австралия, Канада, Великобритания и США.

Замечание прозвучало после того как министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань призвал разведальянс координировать деятельность в отношении Китая и сотрудничать по более широкому спектру вопросов.

Веллингтон продолжит поиск «последовательного и предсказуемого подхода к Пекину через дипломатию и диалог», в том числе по тем вопросам, где разногласия с Китаем наиболее сильны, как в случае с Гонконгом и Синьцзяном.

«Необязательно постоянно по каждому вопросу обращаться к альянсу «Пять глаз» в качестве отправного пункта для формирования совместной позиции по конкретным вопросам в сфере прав человека», — заявила Наная Махута на пресс-конференции со своей австралийской коллегой Мэрис Пэйн в Веллингтоне.

Разногласия между партнерами по разведальянсу продемонстрировали наметившийся раскол среди союзников США по китайскому вопросу, подчеркнув трудности, с которыми сталкивается администрация Байдена в создании общего фронта против Пекина.

«Пекин ценит тот факт, что правительство Новой Зеландии придает большое значение и привержено развитию двусторонних отношений», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Южно-Китайское море

Ситуация в Южно-Китайском море остается напряженной. Филиппины направили Китаю два новых дипломатических протеста в связи с нежеланием Пекина вывести свои суда из спорных районов.

Министерство иностранных дел Филиппин заявило, что по состоянию на 20 апреля вокруг спорных островов Спратли и отмели Скарборо около 200 китайских рыболовных судов и пять кораблей береговой охраны КНР «продолжают заниматься несанкционированной деятельностью».

В ответ Манила усилила патрулирование своей исключительной экономической зоны, перебросив в ближайшую провинцию Палаван еще семь кораблей и пять самолетов.

Главнокомандующий вооруженными силами Филиппин Сирилито Собехана заявил, что рассматривает возможность строительства инфраструктуры в районах ЮКМ, на которые претендует Манила. Генерал также обвинил Китай в нарушении соглашения 2002 года, которое запрещает вести строительные работы на спорных территориях.

«Причина, по которой мы ранее не строили сооружения, заключалась в соглашении о том, что никто не должен там ничего строить. Однако Китай нарушил его», — заявил генерал Собехана.

Тем временем филиппинцы проверяют сообщения агентства «Синьхуа» о том, что Китай начал глубоководное бурение в Южно-Китайском море. Если подтвердится, что Пекин ведет буровые работы в пределах оспариваемой Филиппинами зоны, президент Родриго Дутерте пообещал отправить военные корабли, чтобы заявить права на ресурсы.

Австралия

21 апреля министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила об отмене двух соглашений между Китаем и штатом Виктория, которые были заключены в 2018 и 2019 годах в рамках масштабной инфраструктурной инициативы Пекина «Один пояс — один путь».

Это первый случай, когда федеральное правительство воспользовалось новым законом, дающим ему полномочия отменять международные соглашения, заключенные администрациями более низкого уровня, если они противоречат национальным интересам. Предоставление министру иностранных дел права вето было сделано в ответ на растущую озабоченность в Австралии, что Китай пытается влиять на внутренние дела страны через свои инвестиции.

Следующим шагом Канберры может стать закрытие поддерживаемых китайским правительством Институтов Конфуция при государственных университетах Австралии.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что этот шаг мешает нормальному обмену и сотрудничеству, а также серьезно вредит китайско-австралийским отношениям и взаимному доверию между странами. КНР также оставляет за собой право предпринять ответные действия.

Отношения между Пекином и Канберрой продолжают ухудшаться в последние годы. Австралия косвенно обвинила Китай в пандемии коронавируса, запретила телекоммуникационному гиганту Huawei разворачивать сети 5G и ужесточила законы об иностранных инвестициях для корпораций.

В свою очередь, Пекин ввел пошлины на поставки ряда ключевых австралийских товаров, включая вино, ячмень и уголь, в ответ на все более агрессивную позицию Канберры и ее активное участие в американских инициативах по сдерживанию Китая.

Индонезия

Подводная лодка ВМФ Индонезии KRI Nanggala 402 пропала 21 апреля во время учений примерно в 60 милях к северу от острова Бали. На борту находились 53 человека.

Около 3:30 утра по местному времени субмарина начала погружение для отработки учебного задания. Связь была потеряна в 4:25, когда командир оперативной группы собирался отдать приказ на пуск торпеды. А в 5:15 подводная лодка так и не всплыла на поверхность, как было запланировано.

Предположительно, контакт оборвался на глубине от 600 до 700 метров, в то время как максимально допустимые значения для данной подлодки не превышают 500 метров.

Вскоре военные обнаружили на месте погружения разлив нефти и некоторые обломки внутренней части подлодки. На основании этих данных власти пришли к выводу, что KRI Nanggala 402 затонула.

Установить точное местонахождение подводной лодки пока не удалось. По последним данным она может находиться на глубине 850 метров. Судьба экипажа по-прежнему неизвестна, но, если на борту есть электричество, кислорода может хватить до понедельника.

В поисково-спасательной операции задействовано не менее 25 индонезийских кораблей. Кроме того, помощь оказывают иностранные суда и авиация из Сингапура, Малайзии, Австралии, Индии, а также США.

Подводная лодка KRI Nanggala, одна из пяти в составе ВМФ Индонезии, была построена в 1977 году в Киле, Западная Германия, и передана Джакарте в 1981 году.

Мьянма

24 апреля у лидеров стран-членов АСЕАН намечена встреча в Джакарте для обсуждения ситуации в Мьянме. Столь необходимый саммит удалось организовать индонезийской стороне спустя почти месяц после того, как соответствующее предложение было озвучено президентом Джоко Видодо.

Участниками мероприятия значатся нынешний глава Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн, который разъяснит соседям по региону официальную позицию военных властей. Против его участия резко возражали протестующие и подпольное правительство, сформированное «Комитетом, представляющий Пьитаунзу Хлюто» (CRPH). По их мнению, встреча АСЕАН в таком формате и без участия второй стороны придаст военным легитимности.

В Джакарте не будут присутствовать президент Филиппин Родриго Дутерте и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча из-за обострения ситуации с COVID-19 в их странах.

Основная цель саммита — сделать первый шаг к мирному урегулированию кризиса. Накануне встречи государства Юго-Восточной Азии обсуждали возможность отправки миссии по оказанию гуманитарной помощи, что также должно способствовать установлению диалога между военными и протестующими.

азия дайджест lu man
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