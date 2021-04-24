Тройное ДТП под Ялтой с участием легковушек спровоцировало длинную пробку

Ялта, 24 апреля. В курортной столице Крыма произошло ДТП с участием трех автомобилей, среди которых один, предположительно, был арендованный, передает корреспондент ФАН.

Место аварии ― Южнобережное шоссе, вблизи винзавода «Массандра», дорога в сторону города. По предварительным данным, никто не пострадал, не считая легких повреждений самих авто: Kia Ceed, Volkswagen Polo и Geely CK. На место ДТП уже выехали сотрудники ГИБДД для составления протокола. Что стало причиной аварии и кто виновен, пока неизвестно.

Ранее ФАН сообщал, что два человека стали жертвами ДТП с участием автобуса и легковушки на Кубани.