Создатели «Спутника V» ответили Словакии насчет публикации контракта на поставку вакцины

Москва, 24 апреля. Разработчики российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прокомментировали заявление главы словацкого Минздрава Владимира Ленгвардского о публикации контракта о закупке препарата.

Накануне Ленгвардский сообщил о планах обнародовать текст соглашения о поставках вакцины в Словакию, несмотря на то, согласна с этим российская сторона или нет.

Создатели «Спутника V» заявили, что не против, если власти Словакии опубликуют контракт на закупку российского препарата. Однако наряду с этим необходимо показать и соглашение на поставку вакцины Pfizer, считают разработчики.

«Опираясь на данные о реальном применении, Венгрия заявила, что «Спутник V» работает лучше, чем Pfizer. Может, и контракт на поставку «Спутника V» тоже лучше?» — добавили они.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее направил Словакии просьбу вернуть партию «Спутника V». Соответствующее решение приняли из-за многочисленных нарушений существующего контракта.