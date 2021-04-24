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Ольга Дроздова рассказала о размолвках с Дмитрием Певцовым на самоизоляции

Шоу-бизнес
Ольга Дроздова рассказала о размолвках с Дмитрием Певцовым на самоизоляции
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 24 апреля. Российская актриса Ольга Дроздова рассказала о сложностях семейной жизни на самоизоляции. Актриса призналась, что они часто спорили с мужем Дмитрием Певцовым.

Друзья известного актера Дмитрия Певцова заподозрили, что его личная жизнь «трещит по швам». Корреспонденты телеканала НТВ в рамках программы «Ты не поверишь» поинтересовалась, были ли в паре недомолвки во время пандемии коронавируса. Его жена со смехом призналась, что этот период они пережили не так гладко, как хотелось бы.

По словам Дроздовой, она впервые за 26 лет брака осталась с мужем в четырех стенах на длительный промежуток времени. Однако благодаря этому супруги наконец «поближе познакомились». Журналисты поинтересовались, как артистка взглянула на мужа с новой стороны.

«Прикольненько», — со смехом заявила артистка.

Актриса рассказала, что больше всего в муже ее раздражает его желание все фотографировать. Певцов снимает жену в невыгодных ракурсах и размещает без разрешения в соцсетях. А после этого Дроздова встречается с волной критики в свой адрес, хотя даже и не знала о снимках. После того как всех «выпустили на волю», пара смогла вновь наладить отношения и прийти к гармонии.

Во время пандемии коронавируса звезда сериала «Бандитский Петербург» предложил вернуть в действие систему советских «пятилеток». Он уверен, что при таком экономическом планировании страна сможет сильно «рвануть» вперед.

нтв певцов дроздова Ты не поверишь
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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Дроздова рассказала о размолвках с Дмитрием Певцовым на самоизоляции
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