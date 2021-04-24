Баранец объяснил, почему 10 млн американских долларов не помогли убить Лукашенко

Больших денег мало для успешного покушения на главу государства — здесь нужен четко продуманный план и высокий профессионализм организаторов. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что на его покушение было выделено 10 миллионов долларов — «на уничтожение резиденции вместе с главой государства <...>, а на снайпера — еще миллион». Он также отметил, что такой сценарий был третьим по счету: до этого исполнители рассматривали возможность его устранения на параде 9 мая, а после осознания бесперспективности данной затеи — подрыв президентского кортежа при помощи гранатометов, которые уже были приобретены и привезены в Белоруссию.

«Я знаю, что в отношении Республики Беларусь Соединенные Штаты действуют окольными путями, — заявил Баранец. — Они сидят в засаде, а главными действующими лицами выступают Польша и Прибалтика, через чьи структуры были заказаны как прошлогодние протесты, так и нынешнее покушение на главу белорусского государства».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» подчеркнул, что «два мерзавца» (юрист Юрий Зенкович и политолог Александр Федута), которые были захвачены в Москве, уже дали показания и признали, что деньги на «этот переворот шли им через поляков и прибалтов из Соединенных Штатов».

«В прошлом году Вашингтон выделил целый вагон денег на так называемую белорусскую оппозицию, Светлану Тихановскую и прочих «лидеров протеста», — заявил эксперт. — Как мы видим, митинги и демонстрации в РБ угасли, и американцы восприняли это как провал! За товар (государственный переворот) было заплачено, но получен он не был!»

ФБА «Экономика сегодня» /

В этих условиях, продолжил собеседник ФАН, США пошли «на крайние меры», выделив миллионы долларов на физическое устранение президента Республики Беларусь.

«Но весь парадокс и комедия заключаются в том, что деньги эти попали в руки дураков! — заявил Баранец. — Эти люди не владели ситуацией совершенно, они строили воздушные замки, думали, что за ними пойдет армия, КГБ, МВД, что они найдут быстро снайпера, а саму резиденцию президента будут атаковать 30 человек — все это выглядит крайне несерьезно!»

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды», трагедия американцев заключалась в том, что они, выделив деньги на покушение, совершенно не проработали основу для него.

«Этот так называемый «переворот» отдали в руки болтунов и дилетантов! — заявил эксперт. — Настоящие крысы, которые в разговоре с агентом КГБ, представившегося им белорусским генералом, пытались выставить себя «слонами», обладающими народной поддержкой. Но ее у них нет! И я даже не представляю, как они рассчитывали привлечь на свою сторону армию РБ, которая так предана своему президенту!»

Собеседник ФАН подчеркнул, что «львиная доля прокола» в покушении на Лукашенко лежит на совести польских спецслужб.