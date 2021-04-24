Баранец объяснил, почему 10 млн американских долларов не помогли убить Лукашенко

Больших денег мало для успешного покушения на главу государства — здесь нужен четко продуманный план и высокий профессионализм организаторов. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что на его покушение было выделено 10 миллионов долларов — «на уничтожение резиденции вместе с главой государства <...>, а на снайпера — еще миллион». Он также отметил, что такой сценарий был третьим по счету: до этого исполнители рассматривали возможность его устранения на параде 9 мая, а после осознания бесперспективности данной затеи — подрыв президентского кортежа при помощи гранатометов, которые уже были приобретены и привезены в Белоруссию.
«Я знаю, что в отношении Республики Беларусь Соединенные Штаты действуют окольными путями, — заявил Баранец. — Они сидят в засаде, а главными действующими лицами выступают Польша и Прибалтика, через чьи структуры были заказаны как прошлогодние протесты, так и нынешнее покушение на главу белорусского государства».
Военный обозреватель «Комсомольской правды» подчеркнул, что «два мерзавца» (юрист Юрий Зенкович и политолог Александр Федута), которые были захвачены в Москве, уже дали показания и признали, что деньги на «этот переворот шли им через поляков и прибалтов из Соединенных Штатов».
«В прошлом году Вашингтон выделил целый вагон денег на так называемую белорусскую оппозицию, Светлану Тихановскую и прочих «лидеров протеста», — заявил эксперт. — Как мы видим, митинги и демонстрации в РБ угасли, и американцы восприняли это как провал! За товар (государственный переворот) было заплачено, но получен он не был!»
В этих условиях, продолжил собеседник ФАН, США пошли «на крайние меры», выделив миллионы долларов на физическое устранение президента Республики Беларусь.
«Но весь парадокс и комедия заключаются в том, что деньги эти попали в руки дураков! — заявил Баранец. — Эти люди не владели ситуацией совершенно, они строили воздушные замки, думали, что за ними пойдет армия, КГБ, МВД, что они найдут быстро снайпера, а саму резиденцию президента будут атаковать 30 человек — все это выглядит крайне несерьезно!»
По словам военного обозревателя «Комсомольской правды», трагедия американцев заключалась в том, что они, выделив деньги на покушение, совершенно не проработали основу для него.
«Этот так называемый «переворот» отдали в руки болтунов и дилетантов! — заявил эксперт. — Настоящие крысы, которые в разговоре с агентом КГБ, представившегося им белорусским генералом, пытались выставить себя «слонами», обладающими народной поддержкой. Но ее у них нет! И я даже не представляю, как они рассчитывали привлечь на свою сторону армию РБ, которая так предана своему президенту!»
Собеседник ФАН подчеркнул, что «львиная доля прокола» в покушении на Лукашенко лежит на совести польских спецслужб.
«Ведь это именно они должны курировать Республику Беларусь в американской картине мира! — заметил Баранец. — И Варшава, я напомню, по соглашению с США должна была получить часть белорусских земель — даже в случае удачно проведенного переворота».