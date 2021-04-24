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Баранец объяснил, почему 10 млн американских долларов не помогли убить Лукашенко

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 20:05
Политика
Баранец объяснил, почему 10 млн американских долларов не помогли убить Лукашенко
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Больших денег мало для успешного покушения на главу государства — здесь нужен четко продуманный план и высокий профессионализм организаторов. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что на его покушение было выделено 10 миллионов долларов — «на уничтожение резиденции вместе с главой государства <...>, а на снайпера — еще миллион». Он также отметил, что такой сценарий был третьим по счету: до этого исполнители рассматривали возможность его устранения на параде 9 мая, а после осознания бесперспективности данной затеи — подрыв президентского кортежа при помощи гранатометов, которые уже были приобретены и привезены в Белоруссию.

«Я знаю, что в отношении Республики Беларусь Соединенные Штаты действуют окольными путями, — заявил Баранец. — Они сидят в засаде, а главными действующими лицами выступают Польша и Прибалтика, через чьи структуры были заказаны как прошлогодние протесты, так и нынешнее покушение на главу белорусского государства».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» подчеркнул, что «два мерзавца» (юрист Юрий Зенкович и политолог Александр Федута), которые были захвачены в Москве, уже дали показания и признали, что деньги на «этот переворот шли им через поляков и прибалтов из Соединенных Штатов».

«В прошлом году Вашингтон выделил целый вагон денег на так называемую белорусскую оппозицию, Светлану Тихановскую и прочих «лидеров протеста», — заявил эксперт. — Как мы видим, митинги и демонстрации в РБ угасли, и американцы восприняли это как провал! За товар (государственный переворот) было заплачено, но получен он не был!»

Баранец объяснил, почему 10 000 000 американских долларов не помогли убить Лукашенко
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В этих условиях, продолжил собеседник ФАН, США пошли «на крайние меры», выделив миллионы долларов на физическое устранение президента Республики Беларусь.

«Но весь парадокс и комедия заключаются в том, что деньги эти попали в руки дураков! — заявил Баранец. — Эти люди не владели ситуацией совершенно, они строили воздушные замки, думали, что за ними пойдет армия, КГБ, МВД, что они найдут быстро снайпера, а саму резиденцию президента будут атаковать 30 человек — все это выглядит крайне несерьезно!»

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды», трагедия американцев заключалась в том, что они, выделив деньги на покушение, совершенно не проработали основу для него.

«Этот так называемый «переворот» отдали в руки болтунов и дилетантов! — заявил эксперт. — Настоящие крысы, которые в разговоре с агентом КГБ, представившегося им белорусским генералом, пытались выставить себя «слонами», обладающими народной поддержкой. Но ее у них нет! И я даже не представляю, как они рассчитывали привлечь на свою сторону армию РБ, которая так предана своему президенту!»

Собеседник ФАН подчеркнул, что «львиная доля прокола» в покушении на Лукашенко лежит на совести польских спецслужб.

«Ведь это именно они должны курировать Республику Беларусь в американской картине мира! — заметил Баранец. — И Варшава, я напомню, по соглашению с США должна была получить часть белорусских земель — даже в случае удачно проведенного переворота».

сша белоруссия лукашенко доллар баранец покушение покушение на убийство
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