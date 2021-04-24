Леонид Ярмольник продает раритетный автомобиль за 3 миллиона рублей

Москва, 24 апреля. Актер и телеведущий Леонид Ярмольник выставил на продажу раритетный, отреставрированный автомобиль «Победа», которым он владеет 11 лет.

Артист является любителем винтажных машин, поэтому успел собрать целую коллекцию. Принадлежащая ему «Победа» всего на год моложе самого 67-летнего Ярмольника.

Телеведущий намеревается продать редкий автомобиль за 3 миллиона рублей. Отдавать чудо советского автопрома любому актер не хочет — он готов передать машину только в надежные руки. Кроме того, в качестве бонуса покупатель получит автограф Ярмольника, а также встречу и фото с артистом.

У актера были совсем другие планы на «Победу» — он заверял, что отдаст автомобиль единственной дочери Александре. Как рассказали в программе «Ты не поверишь!» канала НТВ, агенты Ярмольника заверили, что он продает раритетную машину с целью освободить место в гараже под новый автомобиль.

Леонид Ярмольник является членом жюри популярного шоу «Точь-в-точь». В одном из недавних выпусков он станцевал на столе вместе с солисткой группы «Ночные снайперы» Дианой Арбениной.