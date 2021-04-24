На что еще готов пойти Запад, чтобы остановить строительство «СП-2»

Москва, 24 апреля. Работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» успешно продолжаются. Некоторые специалисты уверены, что уже летом проект может быть закончен. Но по их мнению, это произойдет только в случае, если США не начнут провокации. Очевидно, что на фоне очередного витка противостояния Москвы и Запада у США появится новое пространство для маневра, пишет «Политпазл».

Весной 2018 года история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери переросла в серьезный скандал. Лондон сообщил, что коллективный Запад поспешил обвинить в произошедшем представителей российских спецслужб. Были даже найдены лица, якобы совершившие преступление. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров, которым также приписывают взрывы складов с оружием в Врбетице в 2014 году.

«Для того, чтобы сорвать ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», нужна еще более громкая истерика вокруг нового «отравления», причем «Новичок» для верности должен быть обнаружен на улицах одной из стран, которые наиболее активно борются против российско-немецкого газопровода», — указано в публикации RuBaltic.ru.

На Западе продолжают сочинять сказки и про могущественных русских хакеров, вмешивающихся в американские выборы и политические процессы в Европе. Отличный повод для остановки «СП-2» — обвинить Москву в подготовке самой большой в истории кибератаки против «сообщества демократий».

Вооруженный конфликт с участием России также является прекрасным поводом для беспокойства. В данном случае у американцев большой выбор, ведь на ум приходит не только Донбасс, куда сейчас стягиваются украинские войска, но и Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия. Нужно быть начеку и понимать, что ради остановки газопровода Вашингтон готов воспользоваться любым из представленных сценариев.

Ранее сообщалось, как завершение строительства проекта «Северный поток — 2» поможет России навсегда забыть об Украине.