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Колумнист ФАН Вадим Манукян получил сертификат Книги рекордов России

Общество
Колумнист ФАН Вадим Манукян получил сертификат Книги рекордов России
фото из личного архива Вадима Манукяна  / 

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян получил сертификат об установлении рекорда по количеству репостов в русскоязычном сегменте Facebook. Награду вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Рекордсмен поделился с ФАН своими впечатлениями от награды.

По его словам, вручить сертификат решили в спортивной обстановке, на матче «Авангард» — ЦСК. По всей видимости, замысел состоял в том, чтобы объединить воедино сразу несколько событий.

«Обязательно отметим это событие с родными, близкими. Для всех это было большой неожиданностью. Мы привыкли к тому, что обычно рекорды связаны со спортом, а здесь немного другой случай. Речь идет о социальных сетях, количестве репостов. Для того же Facebook, в рамках личных страничек, это ощутимое достижение. Для меня это событие стало удивительным. Я никогда не думал, что могу стать рекордсменом России. Но в нашей жизни есть место чуду», — рассказал блогер.

Колумнист ФАН Вадим Манукян получил сертификат Книги рекордов России
фото из личного архива Вадима Манукяна  / 

Вадим Манукян поделился подробностями ролика, который вызвал неподдельный интерес пользователей соцсети и принес неожиданную награду.

«Это серия 1969 года из киножурнала «Фитиль», который был популярен в советское время, демонстрировался перед киносеансами. Он заинтересовал большое количество россиян, а также жителей СНГ и даже дальнего зарубежья. Мораль истории в том, что житейская мудрость всегда находит дорогу и на практике доказывает, что спешка может повредить, а опыт всегда важнее. С возрастом люди становятся мудрее, знают полезные хитрости. Для молодежи это определенный урок», — поведал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что Вадим Манукян стал рекордсменом России благодаря киножурналу Сергея Михалкова.

рекорд манукян
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