Американская вакцина не спасла Пуэрто-Рико от вспышки коронавируса

Сан-Хуан, 24 апреля. Пуэрто-Рико пережило в текущем месяце «худший момент с начала пандемии» Covid-19. Количество ежедневно выявляемых случаев заражения превысило 800. Об этом сообщает департамент здравоохранения острова.

Всего за две недели с начала апреля количество случаев заражения выросло более, чем в четыре раза.

«За последние несколько недель ситуация сильно ухудшилась», — говорит Мелисса Марзан-Родригес, эпидемиолог и доцент кафедры общественного здравоохранения Университета медицинских наук Понсе, — «Возможно, это худший момент, который мы пережили за последний год».

Доктор Виктор Рамос — педиатр больницы святого Хорхе рассказал, что раньше в педиатрическом отделении не находилось одновременно больше двух детей с Covid-19. Но после одной из смен их стало десять.

«Мы такого никогда не видели», — признается врач.

По мнению медиков, резкий рост заболеваемости был вызван сразу несколькими факторами: проникновением в Пуэрто-Рико новых, более заразных штаммов вируса, ослаблением карантинных мер и пасхальной неделей. Кроме того, кампания вакцинации, проводимая на острове, и охватившая уже более 1,65 миллиона человек (31% населения), внушила людям ложное чувство безопасности.

В настоящее время официальные лица заявляют о прохождении пика заболеваемости и постепенном снижении количества заражений. В то же время проблемы, связанные с вакциной Johnson & Johnson, применяемой в Пуэрто-Рико, и дефицит средств личной гигиены, наблюдаемый во многих отдаленных сельских районах острова, не позволяют говорить о скорой и окончательной победе над болезнью.