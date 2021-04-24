Макрон заявил, что народы Армении и Франции связаны навсегда

Париж, 24 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал бороться с отрицанием геноцида армян, об этом он написал в Twitter.

В своем посте политик напомнил, что 24 апреля является Днем памяти жертв геноцида армян, о чем нельзя забывать.

«Мы будем вместе бороться с отрицанием, ненавистью, насилием. Французский и армянский народы связаны навсегда», — написал глава государства.

В начале 2001 года Франция признала геноцид армян, а в 2019 году Макрон учредил 24 апреля национальным Днем памяти.

Ранее эксперты объяснили, чем может закончиться официальное признание США геноцида армянского народа 1915 года. Как отметил политолог, эксперт Валдайского клуба Фархат Мамедов, в наши дни мнение президента США о геноциде армян в Османской империи не особо важно для Турции.