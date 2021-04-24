«Милонов-шоу»: Вадим Манукян о покушении на Лукашенко и истериках Навального

В гостях у Виталия Милонова Вадим Манукян — журналист, блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России.

Диалог пойдет о настоящей информационной бомбе последних дней — запланированном покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его семью.

Кому это нужно, какие детали вскрылись в ходе следствия и зачем злодеи хотели убить сначала младшего сына Лукашенко Николая?

Ответы на эти острые вопросы попробует дать Вадим Манукян, а также он расскажет, зачем сторонники Алексея Навального придумывают фейковые «пытки».