Ожидания по движению ключевой ставки впервые раскрыли в ЦБ РФ

Москва, 24 апреля. Центральный банк Российской Федерации впервые раскрыл свой прогноз по динамике ключевой процентной ставки.

Регулятор представил средний диапазон изменения показателя до 2023 года включительно, пишет РБК. Ожидания ЦБ включены в среднесрочный экономический прогноз, опубликованный вместе с принятием решения о повышении уровня ставки до 5%.

«В 2021 году ключевая ставка в среднем составит 4,8–5,4%, в 2022-м — 5,3–6,3%, в 2023-м — 5–6%», — сообщает регулятор.

В Банке России ранее решили расширить макроэкономический прогноз, одновременно публикуя траекторию ключевой ставки, в сентябре прошлого года. Инициатива была направлена на увеличение уровня прозрачности и четкости коммуникации.

Накануне Центральный банк принял решение повысить ключевую процентную ставку. Показатель увеличился сразу на 0,5 процентного пункта и составил 5%.