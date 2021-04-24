Телеведущая Екатерина Стриженова вышла в свет после серьезной операции

Москва, 24 апреля. Телеведущая Екатерина Стриженова впервые посетила светское мероприятие после серьезной операции, которую она перенесла из-за падения с лестницы.

Несчастный случай произошел со звездой экрана прямо во время съемок — ведущая сделала несколько шагов назад и не заметила лестницу. В итоге Стриженова потеряла равновесие и упала на ступеньки, из-за чего ее пришлось госпитализировать.

Больше всего после падения пострадала рука знаменитости. У телеведущей обнаружили сложный оскольчатый перелом со смещением. В день госпитализации ей сделали сложную операцию и вставили в руку швейцарскую титановую пластину стоимостью 2 тысячи рублей, сообщили в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

После пережитого Стриженова впервые вышла в свет ради театральной премьеры «Современника» в рамках фестиваля «Черешневый лес». Звезда экрана появилась на мероприятии в голубом платье с ажурным воротником и лангеткой на руке.

После падения с лестницы телеведущую поддерживал супруг Александр. Он буквально сдувал пылинки с супруги и проводил в ее палате дни и ночи. Стриженова пообещала впредь быть внимательнее, чтобы подобного больше не случилось.

Ведущая делилась с поклонниками подробностями восстановления после падения. Например, она показывала результат операции на руке.