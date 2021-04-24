Жена чуть не убила мужа разбитым бокалом в Мурманской области

Мурманск, 24 апреля. Пьяная драка между супругами произошла в одном из домов на улице Ленинского Комсомола. Мужчину доставили в больницу.

По информации из правоохранительных органов, соседи услышали шум и крики и вызвали полицию. В квартире стражи порядка обнаружили 41-летнего мужчину с травмами головы. Оказалось, что муж в ходе застолья поссорился с 28-летней женой. Женщина схватила стеклянный бокал, которым ударила несколько раз супруга.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Двое мужчин напали на продавца и охранника в табачном магазине на проспекте Энгельса, сообщал ФАН. Один из злоумышленников сбежал, а второй нападавший получил пулевое ранение и умер.