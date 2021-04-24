Могила актрисы Нины Дорошиной оказалась заброшенной в годовщину ее смерти

Москва, 24 апреля. Могила российской актрисы Нины Дорошиной пустует. Даже в годовщину смерти на кладбище рядом с местом упокоения актрисы никто не пришел, чтобы почтить ее память.

Звезда фильма «Любовь и голуби» умерла в своей квартире в ночь на 21 апреля 2018 года. Она пожаловалась на боль в груди, но когда соседи вызвали бригаду скорой помощи, было уже поздно. Похоронили ее на Пятницком кладбище Москвы.

Артистка последние годы жила в одиночестве, детей у нее не было. Единственный родственник — брат Евгений почти не выходил из дома после инсульта. По информации сотрудников кладбища, мужчины не стало в течение года после смерти сестры.

Сейчас могила актрисы в плачевном состоянии — над землей возвышается небольшой деревянный крест. В прошлом году родственники Дорошиной устроили скандал и обвинили актера Сергея Гармаша в обмане. Дело в том, что он пообещал установить памятник, но до сих пор ничего не изменилось.

Корреспондентам программы «Ты не поверишь» удалось узнать, что дело вовсе не в безответственности актера, а в том, что установить памятник не дает племянница покойной актрисы Олеся. Сотрудники кладбища отметили, что Гармаш разработал проект и все шло к установке, однако родственница артистки запретила делать что-либо без нее.

Нина Дорошина за свою жизнь была в близких отношениях со многими мужчинами. Однако общественность ее помнит в том числе и как любовницу великого актера Олега Ефремова. Незадолго до своей смерти советская актриса отправила письмо подруге, в котором заявила о самоубийстве Ефремова.