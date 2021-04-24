На Кубани отец случайно выстрелил в сына во время чистки ружья

Краснодар, 24 апреля. Мужчина по неосторожности выстрелил в сторону межкомнатной двери во время чистки ружья и попал в сына, передает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. В результате 32-летний мужчина получил огнестрельное дробовое ранение, его госпитализировали. Сейчас ему назначили амбулаторное лечение. По факту случившегося правоохранители инициировали проверку.

Житель Приморья может отправиться в тюрьму на десять месяцев за случайное убийство мужчины на охоте, сообщало издание Deita. Один из охотников принял человека за животное и выстрелил в него.