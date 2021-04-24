Депутат Жигарев оценил идею запрета на импорт чешского пива

Москва, 24 апреля. Оценку дипломатическим проблемам между двумя странами дал председатель комитета по экономической политике Госдумы Сергей Жигарев.

Экономические санкции только ухудшат отношения с Чехией, так считает депутат Жигарев. Его комментарии публикует РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции «Говорит Москва». Он дал свою оценку потенциальному запрету импорта чешского пива.

«То, что сейчас происходит, безусловно, несет вред нашим отношениям с Чехией и чешскому бизнесу в России. Не хотелось бы, чтобы это выходило в уровень противостояния», — сказал Жигарев.

Сообщается, что власти рассматривают запрет чешского пива как возможный асимметричный ответ на высылку российских дипломатов Чехией. Жигарев отметил, что в России любят чешское пиво и хоккей, поэтому считает, что «горячим головам со стороны Чехии надо немного остудиться».

Чехия ранее потребовала вернуть высланных дипломатов в Россию.