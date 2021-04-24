В правительстве дали прогноз по экспортной цене российского газа в 2021 году

Москва, 24 апреля. Средняя цена экспорта российского газа в дальнее зарубежье в 2021 году может вырасти на 70 долларов за тысячу кубометров по сравнению с 2020-м.

Стоимость российского газа при поставках в дальнее зарубежье может достичь в среднем 200,7 доллара за тысячу кубометров против 131,6 доллара в прошлом году, говорится в сценарных условиях прогноза Минэкономразвития, рекомендованных для подготовки бюджета на 2022–2024 годы.

Согласно расчетам ведомства, после 2021 года ожидается снижение цены экспорта голубого топлива: до 188,3 доллара в 2022 году, до 179,9 в 2023 году и до 175,2 в 2024-м. Схожий сценарий предполагается и для цен на газ, который продается в ближнее зарубежье. При этом добыча газа в России будет расти и составит 826,2 млрд кубометров в 2024 году.

Европейские подземные хранилища газа в апреле оказались незаполненными из-за холодной зимы, что создало предпосылки для увеличения спроса летом 2021 года, сообщалось ранее.