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Клинцевич уверен, что высылка дипломатов РФ «аукнется» Прибалтике

Политика
Клинцевич уверен, что высылка дипломатов РФ «аукнется» Прибалтике
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 апреля. Порыв стран Прибалтики к высылке дипломатов России не оценят в Вашингтоне. Об этом заявил российский политик Франц Клинцевич.

По словам экс-сенатора, решение о высылке российских дипломатов не раз «аукнется» Прибалтике, но речь идет не о простых людях, а о политиках Эстонии, Литвы и Латвии.

«Потеряли последний рассудок», — прокомментировал ситуацию бывший член Совета Федерации.

Политик уверен, что власти Прибалтики принимают непродуманные решения, которые в будущем выйдут им боком. Клинцевич не сомневается, что за решением европейских стран о высылке российских дипломатов стоят США. Однако Белый дом не оценит солидарность прибалтов, которые навредили своим же интересам.

«Какая уважающая себя страна в таком беспрецедентном случае в качестве жеста доброй воли совершит такую глупость?» — удивился Клинцевич.

Ранее израильский политолог и дипломат Яков Кедми заявил, что страны Прибалтики давно предприняли шаги для подрыва российской экономики, но нанесли больше вреда себе. Он считает, что пора «списывать их с карты», потому что время подачек подошло к концу.

россия сша клинцевич прибалтика
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