Эрлинг Холанд установил новый рекорд Бундеслиги по голам

Вольфсбург, 24 апреля. Форвард дортмундской «Боруссии» отметился забитым голом в гостевом матче с «Вольфсбургом» и установил историческое достижение Бундеслиги.

Норвежский нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд стал первым футболистом Бундеслиги, которому удалось забить 35 мячей до достижения 21-летия. До этого рекорд принадлежал его одноклубнику Джейдону Санчо.

Очередной мяч Холанд забил в матче 31-тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом». Норвежец перешел в «Боруссию» в декабре 2019 года, подписав с клубом пятилетний контракт. В этом сезоне немецкой Бундеслиги он отметился 24 забитыми мячами.

Ранее российский хоккеист Кирилл Капризов установил клубный рекорд «Миннесоты Уайлд» по голам в дебютном сезоне. Очередную шайбу он забросил в матче с «Аризоной Койотс».