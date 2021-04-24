Киевский отель будет вынужден заплатить за скандальную вечеринку «слуги народа» Тищенко

Киев, 24 апреля. Администрации отеля Fairmont выписали штраф после скандальной вечеринки украинского народного депутата Николая Тищенко.

Теперь гостиница должна понести наказание и выплатить штраф в размере 34 тысячи гривен. Ей вменяют нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Об этом сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

«Что касается ответственности, отвечать будет за это только администрация отеля и ресторана. Тищенко только как человек может отвечать за эти действия», — заявил он.

Накануне заместитель председателя фракции «Слуга народа» Тищенко устроил секретную вечеринку для своей супруги Аллы Барановской. Пока украинская столица придерживается жестких ограничений, Тищенко организовал праздник. Гости парламентария смогли отдохнуть в пятизвездочном отеле Fairmont и насладиться салютом.

Ранее украинский Минздрав сообщил о критической эпидемиологической ситуации в стране. Возможное число коек с кислородом для пациентов с COVID-19 достигло предела в Незалежной, рассказал глава ведомства Максим Степанов.