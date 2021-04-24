Демонстранты в Алжире выступили против проведения парламентских выборов

Алжир, 24 апреля. В минувшую пятницу в нескольких городах страны в 114-й раз прошли демонстрации «Алжирского движения». Митингующие требовали коренного изменения государственной системы и отказа властей от проведения выборов в законодательные органы.

В ходе марша люди также призвали освободить задержанных ранее активистов и водрузили фотографии 23 граждан, арестованных во время демонстраций 3 апреля. Те объявили голодовку.

Помимо столицы Алжира, где протестующие прошли по центральным улицам, сторонники движения участвовали в демонстрациях в городах Тизи-Узу, Беджайя, Буира, Константина, Аннаба, Оран и Умм эль-Буаги. В провинциях они выдвинули те же лозунги за перемены и антифранцузские призывы.

Активисты подтвердили, что продолжат движение до тех пор, пока его цели не будут реализованы. Они утверждают, что выступают за перемены, а не за социальные требования.

Демонстрации проходили в присутствии сил правопорядка, которые не препятствовали митингующим, а наблюдали за ситуацией и обеспечивали безопасность маршей.

Между тем алжирские власти продолжают подготовку к досрочным парламентским выборам, проведение которых запланировано на 12 июня. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в этот четверг объявил о продлении срока подачи списков кандидатов до 27 апреля из-за нежелания избирателей ставить подписи в поддержку тех, кто намерен баллотироваться в депутаты парламента.