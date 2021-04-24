Пожарные спасли пенсионера из горящего дома в Приморье

Артем, 24 апреля. Сотрудники МЧС спасли пожилого жителя Приморья, который чуть не погиб на пожаре. Мужчину вовремя вывели на свежий воздух.

Пожар произошел в частном доме на Вокзальной улице в Артеме. Огонь охватил площадь равную 70 квадратным метрам. Первый пожарный расчет прибыл спустя четыре минуты после вызова. Горели веранда и крыша дома.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Никто не погиб в результате происшествия, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. Спасенный мужчина находился в помещении, которое было отрезано дымом. Жителю Артема не потребовалась помощь медиков.

Еще один случай спасения произошел в Архангельске. Отважная женщина вытащила из горящего дома сестру с ДЦП до приезда спасателей, сообщал ФАН.