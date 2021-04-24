Неизвестный открыл стрельбу по машине в центре Днепра

Днепр, 24 апреля. Злоумышленник обстрелял Toyota Land Cruiser в центре Днепра на Украине. В результате ЧП пострадал водитель, он получил серьезные травмы и скончался по дороге в больницу.

Инцидент произошел на Соборной площади, сообщила пресс-служба Нацполиции региона. По ее данным, мужчина целенаправленно подошел к машине и несколько раз выстрелил в сторону жертвы. Других подробностей инцидента пока нет.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье «Умышленное убийство». Личность преступника пока не установлена. Этим вопросом занимаются правоохранители, выехавшие на место происшествия.

Ранее неизвестный застрелил 18-летнюю беременную американку Джин Хинонес в городе Кэпитол-Хайтс, штат Мэриленд. Девушка скончалась от полученных ранений в больнице, сообщал ФАН.