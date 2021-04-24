Популярные у россиян виды чая оказались опасны для здоровья

Москва, 24 апреля. Чай общепризнанно считается полезным для здоровья напитком, однако употребление некоторых сортов может быть чревато возникновением проблем со здоровьем.

Люди, которые регулярно пьют мятный чай, могут наносить этим непреднамеренный ущерб своему организму. По словам эксперта по питанию Селин Бейтчман, в больших количествах этот напиток может стать токсичным, а входящий в его состав ментол негативно скажется на терморегуляции тела.

Кроме того, опасен может быть и популярных во многих странах чай с лимоном. Содержащиеся в нем фториды и повышенный уровень кислотности могут спровоцировать развитие кариеса и язв в полости рта.

Британские ученые тем временем рассказали о пользе разных видов чая. Например, зеленый чай способствует ускорению обмена веществ.