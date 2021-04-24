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Журналист Бершидский восхитился смелостью Путина перед лицом Запада

Политика
Журналист Бершидский восхитился смелостью Путина перед лицом Запада
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Вашингтон, 24 апреля. Президент России Владимир Путин боится Запада еще меньше, чем лидеры Советского Союза. Об этом рассказал журналист Леонид Бершидский.

Обозреватель Bloomberg восхитился обращением Путина к Федеральному собранию и его финальным высказыванием. По его словам, российский лидер делает ставку на упадок Запада, которая работает. Глава РФ предлагал одну социальную поддержку за другой, пообещал работать над экологическим законодательством, а также расхвалил врачей и ученых. Россия при действующем президенте является передовой страной, которая преодолевает пандемию и решает свои проблемы, констатировал журналист.

Президент закончил выступление жестким заявлением, которое в отношении Запада не осмелился бы позволить ни один из его предшественников. Владимир Путин предупредил, что у россиян хватит терпения, ответственности и здравого смысла при принятии любого решения. Однако глава государства надеется, что никому не придет в голову перейти красную черту в отношении России.

«А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — цитирует Путина журналист.

Аналитик назвал выступление президента РФ декларацией всему миру. Жители Китая ранее оценили мощь России перед лицом западных стран после обращения Путина к парламенту.

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