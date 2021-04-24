Журналист Бершидский восхитился смелостью Путина перед лицом Запада

Вашингтон, 24 апреля. Президент России Владимир Путин боится Запада еще меньше, чем лидеры Советского Союза. Об этом рассказал журналист Леонид Бершидский.

Обозреватель Bloomberg восхитился обращением Путина к Федеральному собранию и его финальным высказыванием. По его словам, российский лидер делает ставку на упадок Запада, которая работает. Глава РФ предлагал одну социальную поддержку за другой, пообещал работать над экологическим законодательством, а также расхвалил врачей и ученых. Россия при действующем президенте является передовой страной, которая преодолевает пандемию и решает свои проблемы, констатировал журналист.

Президент закончил выступление жестким заявлением, которое в отношении Запада не осмелился бы позволить ни один из его предшественников. Владимир Путин предупредил, что у россиян хватит терпения, ответственности и здравого смысла при принятии любого решения. Однако глава государства надеется, что никому не придет в голову перейти красную черту в отношении России.

«А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — цитирует Путина журналист.

Аналитик назвал выступление президента РФ декларацией всему миру. Жители Китая ранее оценили мощь России перед лицом западных стран после обращения Путина к парламенту.