Доллар может вскоре подешеветь до 70 рублей

Москва, 24 апреля. Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Ермолаев рассказал журналистам, в каком случае американская валюта может подешеветь до 70 рублей за один доллар.

Курс доллара мог бы составлять 65 рублей, не влияй на ситуацию неблагоприятные факторы. В их числе эксперт назвал угрозу санкций, пишет ИА REGNUM.

«Если нефть не подешевеет и не появится угроза новых санкций и прочие «черные лебеди», то 70−72 рубля за доллар вполне реальны», — считает экономист.

Вместе с тем существует ряд рисков, поэтому дальнейшее развитие событий предсказать довольно сложно. Собеседник издания напомнил, как в начале марта аналитики указывали на движение курса к 70 рублям за доллар, а позднее решили, что отечественная валюта может уйти к 80 рублям. Это указывает на нестабильность курса, подытожил Ермолаев.

Российский рубль поддерживает ряд факторов, которые могут способствовать его дальнейшему укреплению. Курс нацвалюты напрямую связан с нефтяными котировками, заявил ранее преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.