Российские ученые нашли способ справиться с аллергией на кошек

Москва, 24 апреля. Новая вакцина от аллергии на кошек разработана российскими учеными совместно с коллегами из Австрии. О ней рассказали авторы проекта Cat project. Mirror laboratory.

Работа по созданию препарата идет в Москве в Сеченовском университете и в Венском медицинском университете, передает kp.ru. С российской стороны проектом руководит академик РАН Александр Караулов, а со стороны Австрии — профессор Рудольф Валента.

«Уже сконструированы вакцины-кандидаты, и мы перешли к стадии доклинических испытаний», — поделился Караулов.

Ученые в ходе работы изучили восемь основных аллергенов — белков кошки, к которым чувствительны россияне, добавил медик. Суть терапии новой вакциной заключается в том, чтобы постепенно вводить аллергены в организм пациента, после чего он начинает «учиться» реагировать на них и вырабатывать спасательные антитела. Предполагается, что на фармацевтическом рынке препарат может появиться в ближайшие 3–5 лет или даже быстрее.

Аллергия на кошек является распространенным явлением. Как сообщалось ранее, реакция может проявиться даже у тех, кто всю жизнь прожил с ней без какого-либо дискомфорта.