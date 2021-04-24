Боец ВСУ погиб во время уточнения карты минных полей на линии фронта в Донбассе

Луганск, 24 апреля. Боец ВСУ погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на линии соприкосновения в Донбассе.

Официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что инцидент произошел в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье. Этот сектор, по его словам, входит в зону ответственности 80-й бригады ВСУ.

«Во время уточнения карт минных полей в районе Счастья группа инженерной разведки подорвалась на неизвестном взрывном устройстве», — рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Отмечается, что это далеко не первый случай, когда бойцы ВСУ подрываются на собственных минных полях.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ в Донбассе устанавливают знаки о минной опасности, чтобы помешать работе наблюдателей ОБСЕ.