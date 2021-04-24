Китайские аналитики указали на конфуз Байдена перед Россией

Пекин, 24 апреля. Американский президент Джо Байден снова оговорился на глазах российских оппонентов, рассказали аналитики из Китая.

Глава государства не в первый попал в неловкую ситуацию перед мировой общественностью. Недавно Байден вновь повесили публику своей оговоркой. Особенно забавно наблюдать за оплошностью президента на фоне жесткой риторики в адрес Москвы и Пекина, пояснили китайские аналитики. Их слова приводит издание «ПолитРоссия».

«Байден во время выступления, посвященного эпидемиологической ситуации, сделал очередную оговорку. Президент США перепутал салон красоты с салуном — баром времен Дикого Запада. Собравшиеся в зале люди не смогли сдержать улыбок», — отметили они.

Подобные ошибки часто проскакивают в речи главы государства. Он называл вице-президента США Камалу Харрис президентом, говорил «эскалация» вместо «вакцинация» и неверно произносил фамилию российского коллеги Владимира Путина, сообщили аналитики.

Ранее экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Стивен Миллер оценил влияние оговорок Байдена на имидж страны. По словам американца, оплошности главы государства демонстрируют слабость противникам Вашингтона.