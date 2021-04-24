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В Польше «расшифровали» слова Путина о Шерхане и шакале Табаки

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Политика
В Польше «расшифровали» слова Путина о Шерхане и шакале Табаки
Кадр из мультфильма «Маугли»

Варшава, 24 апреля. Персонажи «Книги джунглей» Шерхан и Табаки были использованы президентом РФ Владимиром Путиным для образного обозначения стран — не все сразу «расшифровали», о ком шла речь.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию вспомнил персонажей «Книги джунглей» Редьярда Киплинга: тигра Шерхана и шакала Табаки — врагов выросшего в волчьей стае Маугли. Не все сразу поняли путинскую метафору. Некоторые восточноевропейские репортеры решили, что с Шерханом российский лидер сравнил себя, пока к обозревателю польского издания Do Rzecy Мацея Печиньского не пришло внезапное прозрение.

Печиньский понял, что под Шерханом Путин подразумевал США, а под шакалом Табаки — всех настроенных против России союзников Вашингтона, включая Польшу. Обозреватель пришел к выводу, что Маугли в этой метафоре — это Россия. Как в «Книге джунглей» Маугли противостоит Шерхану, так и в реальности Россия противостоит США.

«Шерхана, несмотря на его враждебность, нельзя не уважать, чего не скажешь о вьющемся у его лап шакале», — подчеркнул польский обозреватель.

Несмотря на такую обидную параллель, Мацей Печиньский нашел в ней нечто и хорошее для Польши. Он подчеркнул, что его стране отведена роль шакала Табаки, который не был главной целью Маугли.

«Вот такое место Польша занимает в «Книге джунглей» у Путина», — резюмировал польский обозреватель.

В Вашингтоне вообще решили не принимать на свой счет путинское сравнение. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Российский сенатор Алексей Пушков, как сообщили СМИ, призвал США серьезно отнестись к словам российского президента, поскольку во всем мире уже поняли, о ком говорил Путин.

путин польша шерхан маугли табаки
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