СМИ сообщили об атаке БПЛА на нефтяной танкер у берегов Сирии

Дамаск, 24 апреля. У побережья порта Баниас в сирийской провинции Тартус загорелся танкер, перевозивший нефть. О пожаре сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на заявление министерства нефти республики.

Пожар вспыхнул в одном из резервуаров судна с нефтепродуктами, которое стоит на якоре в устье реки Баниас. Предположительно, причиной возгорания мог стать удар с беспилотника, нанесенный из ливанской акватории.

Additional images of the tanker on fire off the coast of Baniyas, #Syria. Initial reports from Syrian state media claims it was caused by a drone attack pic.twitter.com/1oSXvXB697 — Aurora Intel (@AuroraIntel) April 24, 2021

В настоящий момент на борту танкера находятся пожарные, которым уже удалось локализовать огонь.

Информации о пострадавших или ущербе для окружающей среды пока не поступало.

Это не первая атака в окрестностях Баниаса. Так, в январе прошлого года порт атаковали террористы, их целью стали несколько морских нефтехранилищ. Как заявляло тогда Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии, боевики заложили взрывные устройства под водой, нанеся ущерб портовой инфраструктуре.