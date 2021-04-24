Одно платье — один год: битва лучших нарядов «Оскара» последних лет проходит в Сети

Лос-Анджелес, 24 апреля. Лучшие образы артистов на кинопремии «Оскар» за последние годы выбирают пользователи Сети. Голосование стало особенно актуальным в преддверии 93-й церемонии вручения.

Прошлогодняя церемония вручения успела пройти до введения карантина и жестких санитарных мер в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. Самыми яркими стали образы популярной исполнительницы Билли Айлиш, которая появилась на ковровой дорожке в мешковатом брючном костюме с логотипами модного дома Gucci. Платье актрисы и певицы Жанель Монэ, внешне напоминающее кольчугу, поклонники обсуждали еще долго.

Кроме двух представительниц прекрасного пола, в тройку лучших попал молодой голливудский актер Тимати Шаламе. Согласно опросу на портале Buzzfeed, больше 60% пользователей считают самым удачным наряд звезды фильма «Лунный свет».

В 2019 году за звание «лучшего наряда» поборолись трое артистов в шикарных вечерних платьях. Актриса Джемма Чан предпочла появиться на ковровой дорожке в ярко-розовом платье свободного кроя. Наряд выделялся длинным шлейфом и красивым воротником в виде цветов. Ведущий и актер Билли Портер появился на празднике в необычном смокинге, вместо брюк нижнюю часть тела прикрывала пышная юбка. Весь наряд сделан из черного вельвета. Однако бесспорной королевой вечера стала Леди Гага (55% голосов), которая была номинирована как «Лучшая актриса» за фильм «Звезда родилась». В этот вечер исполнительница ушла с заветной статуэткой за музыку к фильму.

В 2018 году на ковровой дорожке «Оскара» среди прочих блистали три замечательные актрисы. Все три звезды вручали премии номинантам. Лучшим зрители признали золотое скромное платье звезды «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс. Наряд собрал 49% голосов пользователей сайта. Второе место досталось американской актрисе Виоле Дэвис. Для выхода в свет артистка надела ярко-розовое блестящее платье на широких бретельках. И 24% голосов пользователи портала отдали Николь Кидман в шикарном синем платье с огромным бантом.

В этом году вручение престижной кинопремии пройдет 25 апреля. Эксперты назвали возможных победителей премии и отметили тех, кого, возможно, авторитетное жюри обделит своим вниманием.