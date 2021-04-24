Мы очень счастливы: ханты-мансийская Югра выиграла «Кубок Петрова»

Ханты-Мансийск, 24 апреля. Местный хоккейный клуб «Югра» стал обладателем Кубка Петрова, обыграв в пятом матче финальной серии новокузнецкий «Металлург» (2:1, 4–1 в противостоянии). «Мамонты» впервые в своей истории стали победителями Высшей хоккейной лиги.

«Мы все очень счастливы, просто не представляете как! После того, как нас выгнали из КХЛ, в городе немного упала популярность хоккея, но постепенно «Югра» снова влюбила в себя. Ребята блистательно сыграли, просто блистательно. Мы никогда ничего не выигрывали, это важнейший день в истории ханты-мансийского хоккея», — рассказал корреспонденту ФАН болельщик «Югры» Анатолий Тютнев.