Разливное молоко может быть опасно для здоровья

Санкт-Петербург, 24 апреля. Разливное молоко из бочек таит опасность для человека, поскольку через него в организм могут попасть вредоносные бактерии.

Продажа молока из бочек считается нелегальной из-за того, что продукт не проверяется должным образом, а у продавца отсутствует разрешение. Об этом рассказал председатель общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

Процесс пастеризации проходит при нагреве продукта минимум до 70 градусов. Однако очень часто у фермеров, которые привозят молоко в бочках, нет оборудования, чтобы пастеризовать его при такой температуре.

«Из-за нагрева всего в 30–40 градусов у продукта не уничтожается опасная микрофлора. Такое молоко считается непитьевым», — объяснил специалист в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Перед покупкой стоит уточнить у продавца, какое молоко в бочке — питьевое или непитьевое, а также попросить документы. После покупки рекомендуется молоко прокипятить.

Ранее уральские генетики заявили о планах создать безопасное для аллергиков молоко. Они считают, что крупный рогатый скот сможет противостоять лейкозу.