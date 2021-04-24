Роскосмос испытает новую систему построения ориентации при затоплении на «Прогрессе МС-14»

Москва, 24 апреля. Новая система построения ориентации при затоплении грузового космического корабля будет отработана на «Прогрессе МС-14».

В сообщении Роскосмоса говорится, что корабль отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 28 апреля, после чего почти сутки будет находиться на орбите.

«Длительное время автономного полета связано с проведением специалистами Ракетно-космической корпорации «Энергия» тестирования новой системы построения ориентации при затоплении», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 29 апреля «Прогресс МС-14» должен войти в плотные слои атмосферы Земли в 03.34 (по московскому времени). Несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе акватории Тихого океана.

Напомним, что «Прогресс МС-14» стартовал к МКС с космодрома Байконур 25 апреля 2020 года. Он установил рекорд по длительности нахождения на орбите: он проведет там год и четыре дня.

Ранее сообщалось, что Роскосмос провел генеральные испытания ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая должна доставить на околоземную орбиту 36 спутников компании OneWeb.