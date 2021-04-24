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Подозреваемый в брачных аферах двойник Баскова спровоцировал скандал на похоронах Марусева

Шоу-бизнес
Подозреваемый в брачных аферах двойник Баскова спровоцировал скандал на похоронах Марусева
Global Look Press  /  Анатолий Ломохов / Global Look Press

Москва, 24 апреля. Артист Эдуард Гладкий, которого называют двойником певца Николая Баскова, стал причиной скандала на похоронах актера Олега Марусева.

Гладкого уже давно подозревают в брачных аферах. Например, близкие обеспокоены отношениями двойника Баскова и вдовы актера Алексея Булдакова Людмилы. Друзья и знакомые полагают, что Гладкий хочет использовать потерявшую мужа пожилую женщину ради обогащения за счет наследства Булдакова.

Двойник самого знаменитого блондина страны пришел на похороны Марусева вместе с другом-риелтором, который ведет наследственные дела Булдакова. При появлении Гладкого окружающие тут же начали говорить, что пришел охотник за наследством, обратили внимание журналисты передачи «Ты не поверишь!» канала НТВ. Увидев камеру, друг вдовы Булдакова поспешил удалиться.

«Отстань от него, подруга», — встал на защиту товарища риелтор, обратившийся к журналистке.

Появление двойника Баскова на похоронах Марусева вызвало скандал, поскольку артиста туда не приглашали. Друзья актера, которого провожали в последний путь, подозревают, что на церемонию прощания пришла банда мошенников, присматривающихся к одиноким вдовам. Предполагается, что именно таким образом злоумышленники втерлись в доверие к 79-летней Людмиле Булдаковой.

Вдову Булдакова подозревали в романе с Эдуардом Гладким, однако она не подтвердила подобные сообщения. По словам женщины, двойник Баскова заботится о ней как сын о матери.

гладкий булдаков Марусев
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