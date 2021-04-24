Водитель автобуса наткнулся на лежащего на остановке мертвеца в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 апреля. Водитель школьного автобуса нашел на остановке мертвого мужчину. Инцидент случился в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Пенсионер, обнаруживший труп, позвонил в полицию. Он указал, что тело лежало на автобусной остановке в деревне Большое Райково. Погибшему на вид было 50-60 лет. Заявитель также рассказал, что на обнаруженном теле не было трех пальцев на правой руке.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины смерти человека. Тело неизвестного направили на экспертизу в морг. Все обстоятельства случившегося также будут выясняться.

Труп мужчины с расческой и фонариком ранее был найден в лесном массиве под Петербургом. Бездыханное тело лежало в палатке, сообщал ФАН.