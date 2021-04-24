Топ рекордов главной антипремии в мире кино — «Золотой малины»

Сегодня в очередной раз «счастливчикам» вручили «Золотую малину» — главную антипремию в мире кино.

Придуманная американским публицистом Джоном Уилсоном в 1981 году, награда стала пародией на желанный киноделами «Оскар». Оригинальное название Golden Raspberry это лишь подчеркивает, так как является отсылкой к сленговой фразе blowing a raspberry, означающей насмешку над чем-либо.

Из года в год презрительная антипремия привлекает внимание медиа, киносообщества и широкой общественности, отмечая действительно некачественные проекты. При этом от награды не застрахованы даже именитые талантливые актеры и режиссеры.

О главных рекордах и рекордсменах «Золотой малины» рассказывает ФАН.

Худшие актеры

Абсолютным лидером по количеству наград стал Сильвестр Сталлоне. За долгую карьеру итальянца номинировали больше 30 раз, а получил он 10 статуэток. Правда, в качестве исполнителя главной мужской роли ему досталось лишь четыре награды за участие в проектах «Горный хрусталь» (1984), «Рэмбо: Первая кровь 2» (1984), «Рэмбо 3» (1989) и «Стой! Или моя мама будет стрелять» (1992). Этого, однако, хватило, чтобы Сталлоне в 1990 году назвали худшим актером всего десятилетия.

Кадр из фильма «Рэмбо 3» /

Следом за ним в антирейтинге располагается любимец публики Кевин Костнер — у него за плечами три награды. Такое же количество премий и у главного комедианта нулевых — Адама Сэндлера.

Худшие актрисы

Лидер среди актрис Голливуда — вечно молодая певица и актриса Мадонна. В ее копилке три награды за участие в таких картинах, как «Шанхайский сюрприз» (1987), «Кто эта девчонка?» (1988), «Тело как улика» (1994), «Лучший друг» (2001) и «Унесенные» (2003). Не мудрено, что в 2000 году поп-икону признали худшей актрисой века.

Кадр из фильма «Унесенные» /

От певицы с всего тремя премиями отстает американка Бо Дерек. Двумя наградами в свое время отметили Деми Мур и Шэрон Стоун.

Худший фильм

До 2008 года рекордсменами по собранным малинам были картины «Поле битвы: Земля» (2000) и «Шоугерлз» (1995) — каждой из них было вручено по 7 наград. Затем побить планку удалось фильму «Я знаю, кто убил меня» (2007) — 8 наград из 9 возможных.

Кадр из фильма «Такие разные близнецы» /

Через несколько лет рекорд заиграл с новой силой. Снятая в 2011 году комедия «Такие разные близнецы» получила целых 10 наград, 2 из которых ушли Адаму Сэндлеру за худшую мужскую и женскую роли, а одна самому Аль Пачино, причем за исполнение роли самого себя. Случай пока остается беспрецедентным, но оно и к лучшему.

Худшая и лучшая сразу

Еще один уникальный случай произошел в 2010 году. Американская актриса Сандра Буллок стала обладательницей «Золотой малины» как худшая актриса года. Награда ей досталась за комедийную мелодраму «Все о Стиве». Не прошло и суток, как Буллок получает следующую награду, куда почетнее предыдущей. Ей вручают «Оскар» как лучшей актрисе за работу в спортивной драме «Невидимая сторона». Кстати, Буллок стала одной из немногих, кто с долей иронии отнесся к награде, и лично пришла ее получить.

Кадр из фильма « Все о Стиве» /

Ну а пока весь мир затаил дыхание в ожидании главной премии сезона, российский режиссер и продюсер Александр Роднянский поделился своим прогнозом относительно претендентов.