Биологи выяснили причины развития геморроя с помощью ДНК

Москва, 24 апреля. Причины появления геморроя у людей долгое время оставались неизвестными. Однако генетическое исследование, проведенное зарубежными учеными, помогло пролить на это свет.

Специалисты проанализировали образцы ДНК почти 1 млн человек, чтобы выяснить, есть ли генетическая предрасположенность у человека к развитию этого недуга. В результате биологи идентифицировали 102 новых геномных участка, подверженных риску возникновения геморроидальных заболеваний.

По данным исследователей, эти гены в основном экспрессируются в кровеносных сосудах и тканях желудочно-кишечного тракта. В совокупности они способны принимать участие в контроле функции гладкой мускулатуры, а также в развитии и целостности эпителиальных и эндотелиальных структур в кишечнике. Таким образом, к геморрою может приводить их дисфункция.

Однако геморрой можно предотвратить с помощью диеты. Американские диетологи рекомендовали включить в рацион больше клетчатки, которая благотворно влияет на организм.