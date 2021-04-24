Привычка пить кофе натощак может вызвать язву желудка

Москва, 24 апреля. Кофе может оказывать как положительное, так и негативное влияние на здоровье. О возможных опасных последствиях его употребления рассказала диетолог Ирина Громова.

Ученые из Португалии и Дании установили, что кофе благотворно воздействует на память и способности к обучению. К их мнению присоединилась врач Громова, но она отметила, что этот напиток выводит из организма воду. По словам эксперта, после выпитой чашки кофе необходимо выпивать две чашки воды.

Кофе опасен для гипертоников, ведь даже если пить его раз в день, артериальное давление повышается на 10 мм ртутного столба. Чашка этого напитка, выпитая с молоком натощак, может спровоцировать язву, так как кофе стимулирует выработку пищеварительных соков и способствует увеличению соляной кислоты в желудке.

Ранее людей с пониженным давлением эксперты призывали оказаться от кофе. Кардиолог Сергей Иванов заявил, что регулярное его употребление может вызвать у таких людей зависимость. Это может привести к истощению организма и заболеваниям сердечно-сосудистой и нервной систем.